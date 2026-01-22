Kospo saluta Dzeko: "Ti sono grato per ogni momento. Ti auguro il meglio"

Eman Kospo, connazionale di Edin Dzeko, sulle sue storie Instagram ha salutato con queste parole il compagno, che è da poco diventato un nuovo calciatore dello Schalke 04: "Siamo ai saluti… Sono stato incredibilmente fortunato ad aver incontrato un giocatore e una persona come te nella mia carriera finora! Mi sono divertito in ogni momento e ti sono semplicemente grato! Edin, ti auguro tutto il meglio! A presto!".