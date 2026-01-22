Cagliari a Firenze con due novità: primo allenamento per Sulemana e Dossena

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GEN - Cagliari con due rinforzi per la trasferta di sabato a Firenze: Dossena e Sulemana, dopo la firma di ieri che ha formalizzato per entrambi il ritorno in rossoblù dopo una stagione e mezzo, si sono allenati questa mattina ad Assemini per la prima volta con il resto del gruppo. Sono pronti e saranno sicuramente nella lista dei convocati per la sfida del Franchi contro la Fiorentina alle 18. Allenamento regolare anche per Zappa, in netta ripresa dopo il problema fisico che lo aveva costretto a saltare la gara di sabato scorso con la Juventus. La formazione di partenza non dovrebbe discostarsi molto da quella della gara vinta coi bianconeri. Anzi potrebbe addirittura essere la stessa con la conferma di Gaetano arretrato nel ruolo di play per dare qualità alla manovra e la coppia d'attacco Kilicsoy-Esposito.

Ancora fuori Deiola e Folorunsho, ma forse già dalla prossima settimana potrebbero iniziare a lavorare con i compagni. Pisacane pensa alla partita, il ds Angelozzi al mercato: sempre nel mirino Lovric (Udinese) e il viola Nicolussi Caviglia. Potrebbero andare via Di Pardo, Prati e Luvumbo. Ma spunta un nuovo nome per l'attacco del Cagliari: Agustin Albarracin, uruguaiano, classe 2005, seconda punta in forza al Boston River e nazionale Under 20. (ANSA).