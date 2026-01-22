Social
Dzeko si allena già con lo Schalke: ecco le prime immagini dell'ex viola in Germania
FirenzeViola.it
Nel giovedì viola un'ufficialità, in uscitaEdin Dzeko ha deciso di tornare in Germania, questa volta allo Schalke 04 in lotta per tornare in Bundesliga dopo 5 anni. Al momento il club tedesco si trova al primo posto con 4 punti di vantaggio sulla seconda, nonostante ciò l'attacco è il reparto più in difficoltà lo dimostrano le statistiche.
Pronti via, appena comunicata l'ufficialità del suo passaggio allo Schalke, ecco le prime immagini col club della Ruhr, pubblicate dal canale ufficiale dei tedeschi. Un saluto ai tifosi e già un primo allenamento per il trentanovenne, come si vede anche sui social.
