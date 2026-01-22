Catherine Commisso a La Nazione: "Sabato saremo a Firenze"

L’edizione odierna de La Nazione dedica ampio spazio alla cronaca dei funerali di Rocco Commisso che si sono svolti ieri a New York. Il quotidiano propone anche una breve dichiarazione della moglie del presidente, Catherine Commisso, la quale alla domanda "Ci resterete vicino?" ha risposto "Certo che rimarremo vicini a Firenze. Intanto arriviamo sabato". Entro due giorni, quindi, è atteso il ritorno in Toscana dei proprietari della Fiorentina, che organizzeranno per il meglio la Messa in suffragio di lunedì al Duomo.