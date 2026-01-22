Ufficiale Il Bologna annuncia l'arrivo di Simon Sohm dalla Fiorentina

L'arrivo di Simon Sohm a Bologna era di fatto già dato per assodato, visto che nella giornata di ieri l'ex Fiorentina si è anche allenato agli ordini di Vincenzo Italiano. Da oggi però la sua avventura con i rossoblù è diventata ufficiale, questo infatti il comunicato del Bologna in merito al sua arrivo: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".