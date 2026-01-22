Ufficiale
Il Bologna annuncia l'arrivo di Simon Sohm dalla Fiorentina
FirenzeViola.it
L'arrivo di Simon Sohm a Bologna era di fatto già dato per assodato, visto che nella giornata di ieri l'ex Fiorentina si è anche allenato agli ordini di Vincenzo Italiano. Da oggi però la sua avventura con i rossoblù è diventata ufficiale, questo infatti il comunicato del Bologna in merito al sua arrivo: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
