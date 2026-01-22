Pino Vitale rivela: "Con l'arrivo di Paratici Sarri potrebbe anche andare a Firenze"

Pino Vitale, direttore sportivo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracana sul possibile futuro di Sarri, inserendo anche la Fiorentina tra le ipotesi: "In questo momento ha anche parlato tanto Sarri, giustamente, gli sono state fatte promesse e non sono state mantenute. Lotito ha venduto, prima di comprare. Ha preso degli impegni con Sarri, io aspetterei la fine del campionato e poi lascerei per rimettermi sul mercato. Dove andare poi? A Firenze sta arrivando uno come Paratici, magari potrebbe prenderlo".