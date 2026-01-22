Baldanzi-Genoa, secondo Sky si è sbloccata la trattativa tra il grifone e la Roma

L’affare che porterà Tommaso Baldanzi, giocatore a lungo accostato anche alla Fiorentina nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, al Genoa entra nel vivo. Il centrocampista classe 2003, dopo aver salutato i compagni in mattinata, è pronto a iniziare una nuova avventura. A sbloccare la trattativa, come riportato da Sky Sport, è un’operazione parallela con la Roma, nella quale potrebbe essere coinvolto anche il giovane Lorenzo Venturino, classe 2006, inserito a sorpresa nell’accordo.

Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli sulle modalità del trasferimento, ma la chiusura è vicina. Intanto Giuseppe Riso, agente di entrambi i calciatori, si è recato a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa.