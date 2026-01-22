Calciomercato Sei squadre su Kouame. Pressing su Maldini: le ultime di mercato per la Fiorentina

Torna l'appuntamento con il Chi si compra Flash per gli aggiornamenti di mercato riguardanti la Fiorentina. Guarda il video per tutte le novità qui riassunte.

Le ultime

Questo pomeriggio è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Simon Sohm al Bologna. Prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni per il centrocampista. Per quello che riguarda le uscite, occhio a Christian Kouamè, uno dei partenti. Su di lui Pisa, Genoa ma anche Sampdoria, Girona, Valencia e Osasuna. Da monitorare anche la situazione di Hans Nicolussi Caviglia: il Cagliari ha fatto la sua prima offerta al Venezia, proprietaria del cartellino, offerta rifiutata perché ritenuta troppo bassa dai lagunari. Il giocatore aspetta la seconda offerta dei sardi perché non ci sono altri club su di lui, quindi non è escluso che possa rimanere alla Fiorentina.

Capitolo difensore

Luca Ranieri è disposto ad andare via perché ha perso la fascia da capitano ma anche la titolarità, solo che la Fiorentina non lo vuole cedere in questa finestra di mercato. Anzi, cerca un centrale mancino, su questo occhio a Diogo Leite, poi tra i centrali destri monitorati c'è Rodrigo Becao. Infine gli esterni Se dovesse partire Niccolò Fortini potrebbe esserci bisogno di un esterno d'attacco, sempre buona la pista Daniel Maldini, che piace alla Fiorentina anche per gli ottimi rapporti tra il Ds Roberto Goretti e il suo procuratore.