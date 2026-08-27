Sfuma il Nottingham Forest per Dodo? Offrono 22 milioni per Munoz

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Sfuma il Nottingham Forest per Dodo? Il club inglese - secondo quanto riportato da The Athletic - ha presentato un'offerta al Crystal Palace per Daniel Muñoz: sul tavolo ci sarebbero 20 milioni di sterline più altri 2 milioni di bonus, per un'operazione complessiva da 22 milioni. La proposta è ora al vaglio del club londinese.

Il colombiano, 30 anni, è un profilo particolarmente gradito a Oliver Glasner, che lo conosce bene e vorrebbe riabbracciarlo dopo l'esperienza al Crystal Palace. Se l'operazione dovesse andare in porto, però, cambierebbero inevitabilmente gli scenari anche per Dodô. Il brasiliano della Fiorentina è da settimane nel mirino del Nottingham Forest e il club inglese aveva già mosso passi concreti per portarlo in Premier League. Proprio ieri, inoltre, il Forest aveva presentato un'offerta da 7 milioni di euro, immediatamente respinta dalla società viola perché ritenuta troppo bassa.