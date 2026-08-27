Champions League: terminati i sorteggi, ecco le avversarie delle italiane

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Nel Principato di Monaco, più precisamente a Monte-Carlo, vanno in scena i sorteggi di Champions League validi per la League Phase. Le italiane interessati in esso sono: Inter (1° fascia), Roma (2° fascia), Napoli (3° fascia) e Como (4° fascia). La squadra di Cristian Chivu, che ha dalla sua parte l'ottima posizione in fascia, sfiderà: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, BVB, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava.

La Roma, fresca di vittoria all'esordio in Serie A, affronterà: Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbache, Slovan Bratislava e AEK Atene. Arriviamo alla terza fascia, dove c'è il Napoli, che tornerà nella massima competizione europea con un nuovo condottiero, Massimiliano Allegri, queste i club che si troveranno davanti i partenopei: Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villareal, Vikings, Sabah. Infine concludiamo con l'ambizioso Como, esordiente assoluto nella competizione, queste sono le sfidanti del club guidato da Cesc Fabregas: PSG, Barcellona, Manchester United, Real Betis, Lipsia, Feyenoord, AEK Atene e Lens.