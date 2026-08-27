Corrado: "La Fiorentina è su un altro livello. Deve tornare tra le prime sette"

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Giuseppe Corrado, attuale presidente del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlando della situazione del club neroazzurro dopo la sconfitta contro il Padova e della nuova Fiorentina di Fabio Grosso: "Le cose qua vanno bene in termini di organizzazione, di cose che abbiamo costruito per affrontare un campionato che è ben diverso dalla Serie A. L'ultima partita non è andata bene, abbiamo fatto molti tiri, ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo subito gol per un disimpegno sbagliato dal nostro portiere, ma va bene così, il mister chiede ai suoi giocatori un'impostazione dal basso, quindi c'è il rischio che ciò possa accadere. In questo momento c'è entusiasmo, anche dopo una partita che non abbiamo giocato come vorrebbe l'allenatore".

Come vede la Fiorentina di quest'anno?

"La Fiorentina di questo anno si è posizionata su un altro livello. È tornata la Fiorentina che deve essere tra le prime sette della Serie A. A mio avviso anche lo scorso non avrebbe dovuto lottare per non retrocedere perché era una squadra forte, ma si sa che nei campionati a volte ci sono queste situazione, in cui ti ritrovi in posizioni a cui non si è abituati. Noi lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di fare due derby in condizioni di competitività. Il primo è stato giocato bene e poi a Firenze eravamo in difficoltà sotto il punto di vista degli infortuni, ma abbiamo giocato una buona partita, sbagliando una rete clamorosa per l'1-1 con Meister. Noi sicuramente non dovevamo giocarci il campionato contro la Fiorentina".

Cosa pensa di Fabio Grosso?

"Mi piace tanto, è una persona che stimo molto. Abbiamo avuto diverse volte l'occasione di incontrarlo e spesso ci ha castigato. L'unica volta che gli abbiamo fatto lo scherzetto è stato quando gli abbiamo impedito di accedere ai playoff. Quello che ha fatto in questi anni parla per lui e avrà la possibilità di dimostrare il suo valore".