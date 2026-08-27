L'Atalanta non sbaglia in Conference: 1-0 all'Hapoel Tel Aviv e gironi raggiunti

L'Atalanta non sbaglia in Conference: 1-0 all'Hapoel Tel Aviv e gironi raggiuntiFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:51News
di Redazione FV

L'Atalanta a fatica batte l'Hapoel Tel Aviv in Ungheria e si guadagna così la fase a gironi di Conference League. La squadra di Sarri, dopo lo 0-0 di una settimana fa a Bergamo, ha la meglio della formazione israeliana con una rete di Scamacca appena entrato al 71' al termine di una sfida in cui l'Hapoel va vicina al gol colpendo un palo a pochi minuti dal novantesimo. L'1-0 vale dunque la qualificazione alla fase successiva della terza competizione europea, con il sorteggio delle squadre da affrontare alla League Phase che avverrà domani.