Calciomercato Su Nzola si muove il Çaykur Rizespor in Turchia: contatti con l'entourage

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Movimenti sul fronte M'Bala Nzola. L'attaccante angolano, rientrato alla Fiorentina dopo l'esperienza in prestito ma fuori rosa da inizio estate, resta infatti tra i giocatori destinati a lasciare il club viola e nelle ultime ore si sono registrati contatti tra il suo entourage e il Çaykur Rizespor, formazione che milita nella massima serie turca.

Al momento si tratta di un primo dialogo tra le parti, utile a capire la fattibilità dell'operazione e l'eventuale interesse concreto del club di Rize nei confronti del centravanti. Non c'è ancora un accordo, ma il contatto rappresenta un ulteriore segnale del lavoro in corso per trovare una nuova sistemazione al giocatore. Nzola è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo futuro è da tempo lontano da Firenze.