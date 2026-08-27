Il presidente del Como su Kean: "Ancora non è un nostro giocatore"

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Mirwan Suwarso, presidente del Como, commentando il sorteggio del girone di Champions League, a Sky Sport ha risposto anche a una domanda sulla trattativa con la Fiorentina per Kean: "Non è ancora un nostro giocatore, non posso dirvi molto. Credo che i club stiano discutendo, ma finché non è tutto concluso non si può dire che sia fatta".

Sentite che vi manca un ultimo step, per la Champions League?

"Come sapete, noi possiamo fare solo del nostro meglio e il resto lo diranno come sempre i risultati. Per noi è importante semplicemente goderci l'esperienza, non possiamo dare per scontato che la rivivremo, magari domani non saremo qui".