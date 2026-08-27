La Fiesole annuncia una coreografia per la partita di sabato: le indicazioni
La Curva Fiesole scalda l'atmosfera in vista di Fiorentina-Frosinone e annuncia una coreografia. In occasione della prima gara casalinga della stagione, in programma sabato 29 agosto alle 18.30, il tifo organizzato viola ha preparato una coreografia destinata a coinvolgere l'intero stadio e ha diffuso sui social alcune precise indicazioni per permettere che il disegno possa riuscire nel migliore dei modi.
Queste le indicazioni:
1. Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio con largo anticipo. Le bandierine che trovate al vostro posto, non vanno spostate per nessun motivo.
2. La coreografia viene su con l’inno. Fino a quel momento, tutte le bandierine vanno tenute giù. Rimarranno tese sull’inno di Allevi.
3. Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli, come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni.
4. Seguite eventuali indicazioni dei lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi.
5. Lasciate un piccolo contributo agli addetti alla raccolta soldi in ogni settore dello stadio per aiutare a finanziare i costi della coreografia.
6. Coloriamo lo stadio! Indossiamo tutti una maglietta della Fiorentina!
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