Bertolucci: "È un peccato perdere Kean. Zirkzee un attaccante diverso"

vedi letture

Paolo Bertolucci, ex tennista e ora commentatore sportivo, ha parlato ai microfoni di Lady Radio delle nuove voci di mercato riguardanti l'ex attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, del nuovo Milan di Amorim e delle condizioni fisiche di Jannik Sinner: "Peccato che parta Kean, perché è uno di quelli attaccanti che ha sempre visto la porta, mentre Zirkzee è un altro prototipo di centravanti".

Lei ha il Milan nel cuore, come lo vede quest'anno?

"Sta meglio dell'anno scorso. Vediamo, è una squadra da completare. Ci sono segnali positivi. Ho rivisto giocare a calcio, cosa che negli ultimi 3 anni ho visto poco".

La nuova Fiorentina è un'illusione o deve ancora assestarsi?

"È stato fatto un grosso cambiamento ed è ancora in atto. Ci sono ottimi nomi sia in dirigenza sia tra i calciatori".

Cosa pensa di Mastantuono?

"Mi è piaciuto con la Roma. Mi sembra che abbia delle ottime qualità".

Come sta Sinner?

"Ha un'infiammazione al ginocchio e finché non passa si deve stare fermi. Si è visto Alcaraz fermo 4 mesi per un problema al polso, Draper è stato fuori un anno per un problema al polso. Non tutti sono Djokovic, lui è l'eccezione, anche Nadal è stato fermo per molti mesi".