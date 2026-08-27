Kospo, il fratello attacca la Fiorentina: "Il club più ridicolo del pianeta"

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Eman Kospo resta fuori dal progetto della Fiorentina oltre un anno dopo il suo arrivo a Firenze dopo l'esperienza al Barcellona e nonostante sia stato convocato per la prima partita di campionato a Roma. E un messaggio del fratello Amar denuncia tutta la rabbia della famiglia per il trattamento ricevuto dalla società viola. In una storia Instagram poi cancellata, il fratello di Kospo ha scritto: "Hanno preso altri due difensori solo per peggiorare un avvio di stagione già tragico. Siete il club più ridicolo del pianeta". Un messaggio non proprio leggero.