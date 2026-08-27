Stroppa su Moreno: "È arrivato fuori condizione. Lo stiamo aspettando"

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Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del Milan rispondendo anche a una domanda su Matias Moreno, giocatore acquistato dai lagunari in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina: "Purtroppo quando è arrivato era fuori condizione. Non ha potuto fare le amichevoli perché ha lavorato a parte. Quando si è inserito ha avuto questo mezzo problemino facendo una spaccata, andando su un contrasto si è aperto, l'entità dell'infortunio è un pochino più importante. Io ho pensato a 2-3 giorni da quello che mi dicevano lo staff medico e i fisioterapisti, purtroppo dobbiamo rinunciare a lui anche per questa partita.

Spero di recuperarlo per l'Udinese, così in Coppa Italia darò spazio finalmente a chi è un pochino più in ritardo per condizione e conoscenze. Anche per testare chi arriva da fuori. Moreno lo stiamo aspettando, non sappiamo ancora cosa potrà darci".