Il ds del Como confessa: "Kean è forte e speriamo possa unirsi a noi"

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Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto a Sky Sport a seguito del sorteggio di Champions League: "Essere qua è emozionante per quanto abbiamo fatto a Como. Non tanto per il contesto, ma per esserci arrivati dopo 7 anni dall'inizio del progetto. Abbiamo dimostrato che le sfide ci piacciono e lavoriamo per vincerle, vogliamo fare lo stesso quest'anno".

Poi le domande sul mercato, con Ricci e Kean nel mirino: "Avevo in mente di deludervi dicendo che non posso parlare di mercato qui ed era la risposta perfetta. Però non me la sento. Su Kean i club sono in contatto, aspettiamo i tempi del mercato: non abbiamo definito, il giocatore è forte e importante e speriamo possa unirsi alla nostra squadra. Ricci lo stimiamo ma ad oggi non c'è nulla di concreto, un eventuale centrocampista sarebbe l'ultima operazione di mercato, non siamo ancora sicuri di affondare il colpo e quindi temporeggiamo".