Dialogo aperto tra Fiorentina e Bologna per Gudmundsson: la situazione

vedi letture

Vanno avanti i colloqui tra Bologna e Fiorentina per Albert Gudmundsson dopo un primo sondaggio effettuato nelle scorse ore da parte del club emiliano. Il ds Sartori, che è in trattativa con l'Atalanta per la cessione di Rowe, avrebbe individuato nell'islandese il giusto profilo per sostituire l'esterno in partenza.

Fiorentina e Bologna sono ora a colloquio per capire la fattibilità dell'affare, con i viola che non hanno mai chiuso alla possibile cessione dell'attaccante e che potrebbero dare il via libera in caso di offerta ritenuta congrua. Il Bologna potrebbe incassare circa 40 milioni di euro dalla cessione di Rowe e una volta conclusa la trattativa con la Dea potrebbe presentare una prima proposta ufficiale per l'acquisto dell'ex Genoa. In ogni caso è complicato che la trattativa vada in porto entro il weekend e quindi l'affare potrebbe decollare, ma solo dopo la partita contro il Frosinone.

