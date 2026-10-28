L'ex vice ct dell'Argentina: "La 10 a Paz o Mastantuono? Vi dico la mia"

L'ex vice ct dell'Argentina: "La 10 a Paz o Mastantuono? Vi dico la mia"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Claudio Gugnali, attuale ct dell'Argentina Under 20 ed ex vice-ct della Nazionale maggiore è stato intervistato da Tuttomercatoweb, intervista durante la quale ha parlato anche di chi, tra Nico Paz o Mastantuono può ereditare la maglia numero dieci della Seleccion:
"Difficile rimpiazzare Messi - la sua risposta - la numero 10 dell'Argentina ha un peso enorme. Fra i due che lei ha detto nomino un terzo nome: Julian Alvarez"