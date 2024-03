SERIE A, Un punto per uno tra Udinese e Salernitana

FirenzeViola.it

Un punto per uno tra Udinese e Salernitana nella prima sfida del sabato in cui in palio c'era la salvezza. 1-1 è il risultato finale maturato già nel primo tempo. Ed è un punto che vale poco, soprattutto per la Salernitana che rosicchia solo una lunghezza alla coppia Sassuolo e Verona che proprio domani si sfideranno. Per l'Udinese non un grande punto ma va a +4 sulla zona retrocessione e muove così la classifica anche se le altre devono giocare.

Ad aprire la gara è proprio la Salernitana con Tchaouna al 10' ma il recupero di tempo è fatale e i padroni di casa pareggiano con Kamara. Nella ripresa i bianconeri restano in dieci per un doppio giallo a Ebosele ma la superiorità numerica non basta agli ospiti a strappare i tre punti.