Serie A, ultima giornata anticipata a giovedì 22 maggio? Dipende tutto da Napoli e Inter

Una giornata di Serie A tutta (o quasi) in contemporanea: è di ieri pomeriggio la notizia dei nuovi orari del 37esimo turno. Nove partite su dieci in programma domenica 18 maggio alle ore 20.45. Tra queste, anche Fiorentina-Bologna, mentre l'unico anticipo sarà Genoa-Atalanta, in programma sabato alle 20.45. Una scelta dovuta al fatto che tante posizioni non sono ancora decise. L'incertezza di un campionato che è aperto in cima come in fondo ha portato a questa decisione e ne potrebbe causare un'altra. La Nazione anticipa infatti quello che potrebbe essere argomento di discussione nei prossimi giorni: resta da stabilire quali saranno i giorni e gli orari dell'ultima giornata. Sarà quella di Udinese-Fiorentina per intendersi, che ancora non ha una collocazione temporale.

Scrive il quotidiano: data e orario verranno comunicati solo dopo il termine della prossima giornata, ovvero lunedì, dalla Lega Serie A. Questo perché incombe all'orizzonte la possibilità di uno spareggio Scudetto. Napoli, primo con un punto di vantaggio, e Inter, possono infatti arrivare a pari punti. A quel punto scatterebbe uno storico spareggio in campo neutro per decidere chi sarà campione d'Italia. Questo però dovrà essere fatto gioco-forza almeno tre giorni prima della finale di Champions League di Monaco di Baviera che vedrà impegnate Inter e Paris Saint Germain, gara in programma il 31 maggio prossimo.

Per questo potrebbe essere necessario anticipare le ultime partite in campionato di Inter e Napoli, rispettivamente con Como e Cagliari. Questo richiamerebbe il principio della contemporaneità e costringerebbe la Lega a spostare tutte le partite dell'ultima giornata a giovedì 22 maggio, garantendo così un cuscinetto di 9 giorni tra il gong della Serie A e la finale di Monaco, giorni in cui si potrebbe giocare l'eventuale spareggio Scudetto. In poche parole, quadro intricato e ancora tutto incerto per Udinese-Fiorentina.