Serie A, Udinese corsara a Monza, Sassuolo ok col Torino: la classifica

Serie A, Udinese corsara a Monza, Sassuolo ok col Torino: la classifica
Oggi alle 20:37News
di Redazione FV

I risultati della partite delle 18.30 di Serie A oltre al 3-0 del Frosinone sulla Fiorentina. Vince in trasferta anche l'Udinese, che batte il Monza 3-2, mentre il Sassuolo si impone 2-1 sul Torino al Mapei. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, con la Fiorentina che torna ad occupare l'ultimo posto in classifica..

La classifica di Serie A

Milan 6 (2 partite giocate)
Udinese 4 (2)
Roma 3 (1)
Inter 3 (1)
Lecce 3 (1)
Napoli 3 (1)
Atalanta 3 (1)
Juventus 3 (1)
Lazio 3 (1)
Cagliari 3 (1)
Frosinone 3 (1)
Sassuolo 3 (3)
Como 1 (2)
Bologna 0 (1)
Parma 0 (1)
Genoa 0 (1)
Torino 0 (2)
Monza 0 (1)
Venezia 0 (2)
Fiorentina 0 (2)