SERIE A, Tutta la prima giornata: c'è Genoa-Inter

Si parte coi sorteggi. In attesa di sapere tutta la composizione del calendario della Serie A 2024/25, ecco la prima giornata. Si parte nel weekend del 17 e 18 agosto, con i campioni d'Italia dell'Inter che come da tradizione apriranno il torneo, stavolta contro il Genoa a Marassi. Da sottolineare anche il debutto dell'ex viola Vincenzo Italiano che sulla panchina del Bologna sarà battezzato dall'Udinese. Esordio di fuoco per il neo-promosso Como, che farà visita alla Juventus. Ecco la prima giornata:

1^ GIORNATA

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina