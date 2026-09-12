Serie A, Genoa-Frosinone finisce 1-1: Colombo sbaglia un rigore
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Finisce 1-1 la sfida tra Genoa e Frosinone. Pareggio a Marassi, dove i "ciociari" erano passati in vantaggio al quattordicesimo minuto grazie al gol di Kvernadze per poi essere raggiunti nel secondo tempo, precisamente al cinquantesimo, da Vasquez. Il quale peraltro è stato espulso dall’arbitro a quattro minuti dalla fine.
Il primo rigore sbagliato
I grifoni avrebbero potuto firmare il pareggio già nel primo tempo, quando al quarantaseiesimo minuto è stato assegnato il primo rigore stagionale in Serie A, sbagliato da Lorenzo Colombo. Un punto a testa dunque: Frosinone che sale a quota 7 in classifica, Genoa che conquista il suo primo in assoluto.
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