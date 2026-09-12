L'ex viola Cerofolini rinnova col Bari: "Sono in debito con la piazza"

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L'ex portiere della Fiorentina Michele Cerofolini, fresco di rinnovo con il Bari con cui ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2030, ha commentato al sito ufficiale dei pugliesi il suo momento attuale: "Sono contento di aver trovato l'accordo con il club dopo un'estate un po' travagliata, tra notizie e non notizie, e ripeto che sono davvero felice di essere rimasto qui a Bari, per altro fino al 2030. Il calciomercato fa parte del nostro lavoro, dobbiamo saperci orientare anche all'interno di queste dinamiche, io ho avuto diverse offerte, ma il Direttore non ha mai avuto mezzo pensiero di lasciarmi andare: abbiamo avuto tanti colloqui positivi che hanno poi portato alla permanenza in biancorosso, e io sono felice di difendere ancora questi colori".

Conclude: "Ora dobbiamo andare a riprenderci quello che meritiamo e che abbiamo lasciato. Soprattutto noi che siamo qua dall'anno scorso ci prendiamo la responsabilità di cosa è stato, ma abbiamo accettato la sfida perché siamo in debito, e vogliamo davvero riportare il Bari dove merita".