Brignoli esalta l'ex viola Jovic: "È molto forte, il suo problema è caratteriale"
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Alberto Brignoli, ex portiere del Benevento celebre per il gol di testa all'ultimo secondo contro il Milan, milita attualmente all'AEK Atene e in questi giorni ha fatto il suo esordio in Champions League all'età di 35 anni. Brignoli in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di un suo attuale compagno, Luka Jovic, che in Italia ha giocato per Fiorentina e Milan. Questo il suo pensiero sul serbo: "Luka è un giocatore molto forte, se no non vai al Real.
Parlando con lui, penso sia una questione caratteriale. Vuole essere protagonista e vuole giocare. Secondo me ha bisogno di un ambiente dove si senta importante".
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