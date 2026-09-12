Douvikas sicuro: "Io e Kean possiamo giocare insieme. Moise è molto forte"

vedi letture

L'attaccante del Como, Tasos Douvikas, ha rilasciato una lunga intervista quest'oggi alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche di un recentissimo ex Fiorentina, Moise Kean, suo nuovo compagno di reparto in attacco. Sul loro dualismo il greco si è così espresso: "Il mister ha dimostrato di sapere come gestire la squadra. Io e Moise siamo concentrati sul Como e sono veramente felice che un giocatore così forte sia arrivato a lottare con noi, sappiamo che servirà l’apporto di tutti".

Con Moise avete punti in comune e differenze: ce li spieghi… "Siamo entrambi fisici e cerchiamo la profondità ma abbiamo caratteristiche diverse. Possiamo giocare insieme proprio perché ci completiamo".