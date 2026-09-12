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Njie esulta dopo la vittoria sul Venezia: "Un passo alla volta verso qualcosa di grande"
FirenzeViola.it
Alieu Njie, nuovo attaccante esterno arrivato a Firenze e alla Fiorentina al termine del mercato estivo e pagato dal Torino circa 18 milioni di euro, è stato tra i protagonisti della prima vittoria di ieri dei viola in campionato. Il giocatore svede, alla seconda da titolare dopo l'esordio nella gara del Franchi persa contro il suo ex Torino, è stato scelto da Vanoli per agire sulla corsia di sinistra, preferendolo a Pedro Goncalves. Njie ha ripagato la fiducia e anche se non è entrato nel tabellino del match ha giocato comunque un'ottima partita.
Questo in tal senso il commento social del classe 2005 che attraverso un post Instagram ha così parlato della vittoria di ieri: "3 punti. Un passo alla volta, verso qualcosa di grande!".
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Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
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