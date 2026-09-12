Alle 15:00 c'è Genoa-Frosinone: le formazioni ufficiali del match

Alle 15:00 c'è Genoa-Frosinone: le formazioni ufficiali del matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Frosinone, gara di campionato valida per il quarto turno e in programma alle ore 15:00.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmidt, Kvernadze; Raimondo.