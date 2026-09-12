Alle 15:00 c'è Genoa-Frosinone: le formazioni ufficiali del match
FirenzeViola.it
Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Frosinone, gara di campionato valida per il quarto turno e in programma alle ore 15:00.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmidt, Kvernadze; Raimondo.
Pubblicità
News
Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciaredi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
Copertina
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com