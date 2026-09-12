Lazio-Milan, ecco le formazioni ufficiali della partita delle 18:00

Lazio-Milan, ecco le formazioni ufficiali della partita delle 18:00FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40News
di Redazione FV

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per la quarta giornata di campionato. 

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. 