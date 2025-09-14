Serie A: poker Atalanta con il Lecce, l'Udinese sbanca Pisa
Finiscono con le vittorie di Atalanta e Udinese le due sfide delle 15. L'atalanta in virtù dei tre punti si porta al sesto posto a quota 5 ma è l'Udinese a fare il salto migliore, portandosi al terzo posto a 7 (la Cremonesecora giocare e può scavalcarlo). Pisa e Lecce fermi entrambi ad 1 punto.
Atalanta-Lecce 4-1 Poker dei nerazzurri ai salentini. Apre Scalvini al 37' del primo tempo poi è nella ripresa che l'Atalanta prende il largo con in gol in successione di De Ketelaere al 51', di Zalewski al 70' e ancora di De Ketelaere che al 73' sigla la doppietta personale. Nel finale gol bandiera di Ndri, all'82' quando ormai è troppo tardi.
Pisa-Udinese 0-1 Ai friulani è bastato un gol di Bravo al 14' a capitalizzare i tre punti. Nella ripresa Gilardino ha messo subito Nzola e lo stesso match winner al 61' ha lasciato il posto all'ex viola Zaniolo ma l'inerzia della partita non è cambiata, come il risultato.
La classifica di Serie A aggiornata.
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Lazio 3 (2)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
Sassuolo 0 (2)
