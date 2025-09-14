Serie A: poker Atalanta con il Lecce, l'Udinese sbanca Pisa

Finiscono con le vittorie di Atalanta e Udinese le due sfide delle 15. L'atalanta in virtù dei tre punti si porta al sesto posto a quota 5 ma è l'Udinese a fare il salto migliore, portandosi al terzo posto a 7 (la Cremonesecora giocare e può scavalcarlo). Pisa e Lecce fermi entrambi ad 1 punto.

Atalanta-Lecce 4-1 Poker dei nerazzurri ai salentini. Apre Scalvini al 37' del primo tempo poi è nella ripresa che l'Atalanta prende il largo con in gol in successione di De Ketelaere al 51', di Zalewski al 70' e ancora di De Ketelaere che al 73' sigla la doppietta personale. Nel finale gol bandiera di Ndri, all'82' quando ormai è troppo tardi.

Pisa-Udinese 0-1 Ai friulani è bastato un gol di Bravo al 14' a capitalizzare i tre punti. Nella ripresa Gilardino ha messo subito Nzola e lo stesso match winner al 61' ha lasciato il posto all'ex viola Zaniolo ma l'inerzia della partita non è cambiata, come il risultato.

La classifica di Serie A aggiornata.

Napoli 9 punti (3 partite giocate)

Juventus 9 (3)

Udinese 7 (3)

Cremonese 6 (2)

Roma 6 (3)

Atalanta 5 (3)

Cagliari 4 (3)

Torino 4 (3)

Lazio 3 (2)

Milan 3 (2)

Como 3 (2)

Bologna 3 (2)

Inter 3 (3)

Fiorentina 2 (3)

Pisa 1 (3)

Genoa 1 (2)

Lecce 1 (3)

Verona 1 (2)

Parma 1 (3)

Sassuolo 0 (2)