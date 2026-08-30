Offerta Juve per Zirzkee: in lista per Sky c'è anche Woltemade del Newcastle

Offerta Juve per Zirzkee: in lista per Sky c'è anche Woltemade del NewcastleFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40News
di Redazione FV

La Juventus, concorrente della Fiorentina sull’obiettivo di mercato che porta al nome di Joshua Zirkzee, ha effettuato un'offerta da 2,5 milioni di prestito oneroso e 30 milioni di diritto di riscatto per l'attaccante olandese in forza al Manchester United. I bianconeri però, in caso di cessione di David all’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbero messoin lista anche il centravanti tedesco del Newcastle Nick Woltemade. Il giocatore infatti potrebbe lasciare la Premier League in prestito. 