Serie A, ancora Calhanoglu e Frattesi: Inter e Lazio battono 1-0 Cagliari e Genoa
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Si sono da poco conclusi i due posticipi della domenica delle 20:45 di Serie A, ossia quelli tra Cagliari e Inter e Lazio e Genoa. Per quanto riguarda la prima partita, quella che vedeva in campo i campioni d’Italia in carica di Chivu, il risultato è stato di 1-0 a favore proprio dei nerazzurri, grazie a lungo realizzato al 9’ dal solito Calhanoglu.
Mentre nella sfida dell’Olimpico, è arrivato il successo, il secondo consecutivo, per i biancocelesti di Gattuso, che hanno vinto contro il Genoa grazie al secondo gol di Frattesi con la sua nuova maglia. Entrambe le squadre, dunque si trovano ora in classifica a punteggio pieno.
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