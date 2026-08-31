Polverosi: "La Fiorentina e Grosso imparino da chi era in campo per il Centenario"

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Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio c'è spazio per il commento di Alberto Polverosi in merito a quanto visto sabato sera per la festa del Centenario al Franchi. Ripartendo dall'abbraccio in Tribuna tra Rui Costa e Batistuta: "Quell’abbraccio, in una notte in cui i rimpianti erano diventati insopportabili, ci ha riportato tutti ad altre notti molto diverse da questa. Erano piene di gol, di gloria e anche di sofferenze e delusioni, notti da Fiorentina vera, non come quella che era uscita poco prima dal campo. Da questi cent’anni di storia e dai suoi protagonisti, schierati a metà campo per ricevere l’applauso e il riconoscimento di tutta Firenze, la Fiorentina di Grosso dovrebbe imparare tanto, tantissimo".

Poi Polverosi ripercorre i tanti protagonisiti che hanno sfilato sul manto del Franchi, chiosando: "Davvero troppi rimpianti e troppe sensazioni strane in una serata che si è portata via i cento anni della Viola insieme al mio mezzo secolo. Ho visto tante cose belle, tante altre tristi, ma quasi sempre davanti a una Fiorentina vera. Se chiudo gli occhi e torno indietro, sorrido. Se li riapro, li sgrano e non credo allo scempio che vedo".