Di Marzio: "Zirkzee evidentemente ha sempre aspettato la Juventus o altro"

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Nel suo podcast "Caffè Di Marzio", il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato dei movimenti della Fiorentina e in particolare di cosa è successo con Joshua Zirkzee: "La squadra che chiaramente in queste ore si è mossa di più è stata la Fiorentina perché ieri sera sul tardi la Fiorentina ha dovuto fare una scelta, ha cercato Zirkzee è vero ma senza mai avere un accordo totale con il giocatore, senza avere una risposta definitiva dallo United perché se il giocatore non dava un'apertura definitiva è chiaro che lo United non poteva chiudere questa operazione.

Zirkzee ha sempre aspettato evidentemente la Juventus o qualcosa in Inghilterra delle prime squadre ma era la Juventus la squadra che è sempre stata dietro a Zirkzee aspettando l'uscita di Jonathan David e quindi la Fiorentina non poteva più aspettare, ha preso Beto che è stata un'idea già dei giorni scorsi, ha deciso che quello poteva essere il giocatore giusto come caratteristiche anche per dargli via libera a Kane che non sarebbe comunque più rimasto, non c'erano più le condizioni perché Kean potesse rimanere a Firenze e alla fine ha chiuso questa operazione che non sarà l'unica per la Fiorentina perché la Fiorentina sono convinto che farà ancora un esterno con poi l'uscita di Gudmundsson".