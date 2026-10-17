Tonetto: "Il Genoa è in ripresa dopo la vittoria con la Fiorentina"
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Intervistato da Sky Sport, Max Tonetto, ex giocatore della Roma, ha presentato la sfida che stasera vedrà opposti i giallorossi al Genoa, reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina della settimana scorsa. Tonetto ne ha parlato così: "La sfida al Real Madrid? Uno spettacolo incredibile vedere lo stadio Olimpico in Champions. La Roma purtroppo ha problemi che sono legati agli infortuni, ma ha dimostrato un credo ben preciso.
Stasera sarà difficile, contro un Genoa che si è ripreso con la vittoria contro la Fiorentina. Le squadre di De Rossi non pensano solo a chiudersi, ma si giocano la partita", le sue parole che mettono in guardia la Roma.
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