La Fiorentina Femminile sfida il Como Women: ecco le formazioni

La Fiorentina Femminile sfida il Como Women: ecco le formazioniFirenzeViola.it
Oggi alle 14:22News
di Redazione FV

Terza giornata di Serie A femminile: alle 15:00 la Fiorentina Femminile sfida il Como Women. Queste le formazioni ufficiali del match. 

Como (3-5-2): Gilardi; Marcussen, Ronan, Howard; Bergersen, Simonetti, Chidiac, Nischler, Borbye; Zamboni, Nielsen. 

Fiorentina (4-3-2-1): Fiskerstrand: Correia, Bergsvand, Van Der Zanden, Johansen; Cortes, Severini, Tryggvadottir; Bredgaard, Severini; Omarsdottir. 