SERIE A, Le formazioni ufficiali di Genoa-Torino

Dopo le vittorie di ieri Inter e Atalanta, rispettivamente contro Parma e Milan, la Serie A riparte oggi alle 15:00. A sfidarsi, sull'erba dello stadio Luigi Ferraris, saranno Genoa e Torino. I rossoblu da quando è arrivato Vieira in panchina hanno raccolto 4 punti in due partite, pareggio 2-2 contro il Cagliari e vittoria 2-0 sul campo dell'Udinese. La formazione ligure così è riuscita a risalire dalle zone meno nobili della classifica. Dall'altra parte il Torino è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. I granata non vincono dal successo 1-0 contro il Como del 25 ottobre e vogliono tornare a conquistare i tre punti, mentre il Genoa vuole dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

GENOA (4-3-3) - Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disposizione: Gollini, Sommariva, Marcandalli, Vogliacco, Norton-Cuffy, Bohinen, Melegoni, Masini, Messias, Pereiro, Balotelli, Ankeye, Vitinha. Allenatore: Patrick Vieira.

TORINO (3-5-2) - Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Sanabria, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Vlasic, Maripan, Lazaro, Dembele, Sosa, Tameze, Dalla Vecchia, Njie.Allenatore: Paolo Vanoli.