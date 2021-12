SERIE A, La Juventus aggancia i viola: 2-0 al Genoa

Tutto facile per la Juventus, che nel posticipo della 16a giornata di campionato ha superato all'Allianz Stadium il Genoa per 2-0 con un gol per tempo: a mettere in discesa la sfida ci ha pensato già al 9' Cuadrado mentre a pochi minuti dalla fine Dybala ha raddoppiato consentendo così alla squadra di Allegri di salire a quota 27 punti (agganciando proprio la Fiorentina) e di potarsi a -7 dalla zona Champions. Il Grifone invece resta mestamente al terzultimo posto in classifica e nel prossimo turno avrà il derby della Lanterna.