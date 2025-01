SERIE A, L'Inter supera di misura il Venezia per 1-0

FirenzeViola.it

All'Inter basta il gol di Darmian al 16' per conquistare i tre punti in Laguna, imponendosi 1-0 contro il Venezia. Dopo la rete del terzino italiano, la partita sembra presagire un match aperto, ma il Venezia si chiude bene e riparte con ordine. La squadra di Di Francesco crea occasioni, ma non abbastanza per impensierire seriamente Sommer, che non è mai chiamato a interventi straordinari.

I nerazzurri, archiviato l'ennesimo successo, mettono subito alle spalle la sconfitta in Supercoppa, portandosi a -1 dal primo posto occupato dal Napoli. Gli azzurri, però, devono ancora giocare in questo turno ma hanno disputato una partita in più rispetto alla squadra di Inzaghi. Il Venezia, invece, resta al penultimo posto, a -5 dalla zona salvezza, continuando a leccarsi le ferite dopo un'altra sconfitta.