Evani: "La Fiorentina possibile sorpresa del campionato, speriamo Kean si ripeta anche per la Nazionale"

L'allenatore Alberico "Chicco" Evani ha fatto le carte al campionato ai microfoni di Tuttomercatoweb, mettendo la Fiorentina tra le sorprese: "La Fiorentina potrebbe essere la sorpresa insieme al Torino che non partono con i favori del pronostico. Ma sia per l'allenatore che ha grande esperienza e che lì già c'è stato, la squadra la vedo di qualità e competitiva quindi potrebbe la mina vacante del campionato".

Pioli una garanzia? "Come detto Pioli a Firenze c'è già stato, conosce l'ambiente e la tifoseria mi pare l'abbia accettato bene, comunque la squadra da qualche anno sta facendo buone cose alternandole ma quest'anno può trovare appunto più continuità".

Kean può vincere la classifica marcatori? "Lo dirà il campo, le possibilità le ha, già lo scorso anno ha dimostrato che le qualità le ha ed è arrivato nella piazza giusta e speriamo possa ripetersi perché ha bisogno di un attaccante con quelle caratteristiche anche la Nazionale".

La Fiorentina dipenderà molto anche da Fagioli? "La Fiorentina ha bisogno di tutti, la differenza la fa il collettivo e il sistema di gioco al di là degli interpreti con l'assetto che migliorerà a seconda di chi metterà in campo l'allenatore"