Femminile, la Fiorentina vince al debutto in Women's Cup. Como piegato 2-0

Femminile, la Fiorentina vince al debutto in Women's Cup. Como piegato 2-0FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 20:22Primo Piano
di Redazione FV

Buona la prima per la Fiorentina Femminile nella Serie A Women's Cup, torneo al quale partecipano le 12 formazioni iscritte alla Serie A femminile 2025-2026, con il campionato vero e proprio che prenderà poi il via nel weekend tra il 4 e il 5 ottobre. Le ragazze di Pinores-Arce hanno fatto oggi il proprio debutto nella competizione battendo il Como per 2-0 al Viola Park, con le reti di Curmark e Faerge. Le viola prendono quindi i primi 3 punti nel girone B.