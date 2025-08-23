Alle 18.30 via alla serie A: indisponibili e squalificati che saltano la prima giornata

Alle 18.30 inizia ufficialmente la nuova stagione di serie A. Ma non per tutti, visto che infortuni e squalifiche della scorsa stagione bloccano l'esordio di alcuni giocatori, al di là delle indisponibilità per via del mercato. La Fiorentina è al completo mentre nel Cagliari è indisponibile Radunovic (Piccoli ovviamente è teoricamente già della Fiorentina).

ATALANTA
Indisponibili: Kolasinc, Bakker.
Squalificati: nessuno.

BOLOGNA
Indisponibili: Holm.
Squalificati: Miranda.

CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic.
Squalificati: nessuno.

COMO
Indisponibili: Kuhn, Dossena.
Squalificati: nessuno.

CREMONESE
Indisponibili: Saro.
Squalificati: Barbieri, Vazquez, Valoti

FIORENTINA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.

GENOA
Indisponibili: Otoa, Ekuban.
Squalificati: nessuno.

HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini.
Squalificati: nessuno.

INTER
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Pio Esposito, Calhanoglu.

JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Savona, Miretti, Perin.
Squalificati: nessuno.

LAZIO
Indisponibili: Gigot, Isaksen, Patric, Vecino.
Squalificati: Romagnoli.

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean.
Squalificati: Pierotti.

MILAN
Indisponibili: Leao, Adli, Bennacer.
Squalificati: nessuno.

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Gutierrez.
Squalificati: nessuno.

PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Troilo, Trabucchi, Hernani.
Squalificati: Balogh, Ndiaye.

PISA
Indisponibili: Lusuardi, Vural, Esteves, Lind.
Squalificati: nessuno

ROMA
Indisponibili: Pellegrini, Bailey.
Squalificati: Celik.

SASSUOLO
Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup.
Squalificati: Iannoni.

TORINO
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Ismajli, Njie, Schuurs.

UDINESE
Indisponibili: Sanchez, Brenner.
Squalificati: Okoye.