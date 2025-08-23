Alle 18.30 via alla serie A: indisponibili e squalificati che saltano la prima giornata
Alle 18.30 inizia ufficialmente la nuova stagione di serie A. Ma non per tutti, visto che infortuni e squalifiche della scorsa stagione bloccano l'esordio di alcuni giocatori, al di là delle indisponibilità per via del mercato. La Fiorentina è al completo mentre nel Cagliari è indisponibile Radunovic (Piccoli ovviamente è teoricamente già della Fiorentina).
ATALANTA
Indisponibili: Kolasinc, Bakker.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm.
Squalificati: Miranda.
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Kuhn, Dossena.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Saro.
Squalificati: Barbieri, Vazquez, Valoti
FIORENTINA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Otoa, Ekuban.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Pio Esposito, Calhanoglu.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Savona, Miretti, Perin.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Isaksen, Patric, Vecino.
Squalificati: Romagnoli.
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean.
Squalificati: Pierotti.
MILAN
Indisponibili: Leao, Adli, Bennacer.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Gutierrez.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Troilo, Trabucchi, Hernani.
Squalificati: Balogh, Ndiaye.
PISA
Indisponibili: Lusuardi, Vural, Esteves, Lind.
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Pellegrini, Bailey.
Squalificati: Celik.
SASSUOLO
Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup.
Squalificati: Iannoni.
TORINO
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Ismajli, Njie, Schuurs.
UDINESE
Indisponibili: Sanchez, Brenner.
Squalificati: Okoye.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati