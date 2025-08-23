Serie A, le formazioni ufficiali delle prime due partite della stagione
Alle 18.30 su il sipario sulla prossima stagione di serie A con le prime due gare in programma, inaugurato dai campioni d'Italia come di prassi, Sassuolo-Napoli appunto e Genoa-Lecce in cui sarà osservato un minuto di silenzio per la morte della bandiera rossoblù Corradi. Ecco le formazioni ufficiali delle due sfide.
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso.
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All.: Conte.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati