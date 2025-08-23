Caso Boniface: il Milan vuole essere sicuro delle condizioni fisiche

L'ufficialità di Victor Boniface con il Milan continua a slittare nonostante il suo sbarco in Italia. Il centravanti nigeriano, arrivato appunto ieri a Milano è al centro di un piccolo caso che riguarda la sua condizione fisica. Boniface in passato ha subito per due volte la rottura del crociato e lo scorso anno, con la maglia del Bayer Laverkusen, a causa di diversi problemi, è sceso in campo soltanto in 27 occasioni.

Per questo motivo nelle scorse ore era emersa la volontà da parte del Milan di far svolgere al calciatore visite supplementari oltre alle classiche di rito che Boniface aveva già effettuato ieri. Visite che come riporta Tuttomercatoweb sarebbero state svolte in mattinata ma il Milan si sarebbe preso del tempo per valutare meglio e riflettere, non escludendo alternative.