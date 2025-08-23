In chiusura Sulayman Jallow dal Rimini, visite ad inizio settimana. Ma per la Primavera

Un altro attaccante in forza alla Fiorentina. Tra lunedì e martedì non solo Roberto Piccoli diventerà infatti un nuovo attaccante della Fiorentina, ma anche Sulayman Jallow. Secondo quanto riporta Sportitalia, la società viola sarebbe in chiusura con il Rimini per il centravanti gambiano classe 2007 che ad inizio della prossima settimana svolgerà le visite mediche

Jallow è stato tesserato un anno fa dal Rimini dopo una lunga trafila burocratica (da minorenne doveva frequentare già la scuola) ed ha collezionato 3 presenze in C ma è stato protagonista in Primavera, attirando le attenzioni della squadra viola ma anche di altri club di serie A. In questa stagione ha già esordito (13 minuti in Coppa Italia). In scadenza nel 2026 la Fiorentina vuole puntare su di lui partendo però proprio dalla Primavera.