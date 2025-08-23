Roma, Massara su Pellegrini: "Non rinnoveremo il suo contratto. Lavoriamo a una soluzione"

Ai microfoni di Dazn prima di Roma-Bologna, il ds giallorosso Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato dei capitolini toccando anche il tema Lorenzo Pellegrini, che vive da separato in casa e che in queste settimane è stato accostato a più squadre, tra cui la Fiorentina. Queste le parole in merito: "Non mi pare che Gasperini abbia detto che è fuori dal progetto Roma, ma che questo sarà l'ultimo anno di contratto e non lo prolungheremo da scelta condivisa.

Vorremmo non perderlo a parametro zero e stiamo valutando se c'è la possibilità di trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, altrimenti resta un giocatore affidabile pronto a dare il suo contributo".