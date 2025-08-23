Piccoli prossimo alla firma con la Fiorentina. Non è tra i convocati del Cagliari per domani
Sui propri canali ufficiali il Cagliari ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani contro la Fiorentina, ore 18:30 alla Unipol Domus Arena. Una sfida a cui non prenderà parte Roberto Piccoli, centravanti dei sardi in procinto di passare in viola. L'operazione è già definita da giorni e il giocatore svolgerà a inizio settimana le visite mediche col club di Commisso, tanto che non figura nella lista dei convocati di Pisacane per la gara di domani contro gli uomini di Pioli. Ecco l'elenco dei rossoblu:
Portieri: Caprile, Iliev, Ciocci
Difensori: Idrissi, Luperto, Di Pardo, Mina, Zappa, Obert
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Cavuoti, Folorunsho
Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Vinciguerra, Borrelli, Luvumbo, Esposito
